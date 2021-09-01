Москва, , 12:52 — REGNUM После выхода военных НАТО из Афганистана для Москвы самой главной задачей является обеспечение безопасности своих союзников, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот сейчас, после выхода натовских войск из Афганистана, для нас самое главное — обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств, — сказал Лавров в ходе выступления в МГИМО. — Поскольку, во-первых, они наши товарищи по оружию, а во-вторых, от этого зависит напрямую безопасность южных рубежей России».

Министр выразил надежду, что «вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства».

«И мы в этом направлении сейчас активно работаем», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель террористов Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан после ухода американцев полностью перешёл под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обретя таким образом настоящую «независимость».

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