Кабул, , 08:03 — REGNUM США проиграли в Афганистане, не достигнув целей, которые перед собой ставили. Об этом заявил представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид, 31 августа передает телеканал 1TV News.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Вместе с тем он отметил, что группировка не планирует конфликтовать с Вашингтоном и желает наладить с американской стороной хорошие отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что последний военнослужащий США покинул территорию Афганистана.

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