Токио, , 10:33 — REGNUM Участие России и Китая в обсуждении ситуации в Афганистане является многообещающим для того, чтобы установить в этой стране мир и стабильность. Об этом 6 сентября заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

Кацунобу Като Цитата из видео на YouTube

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По словам генсека японского правительства, позиция Токио в этом вопросе состоит в том, чтобы вести тесное взаимодействие с мировым сообществом и в том числе — со странами этого региона, для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение всем желающим выехать из Афганистана, а также для безопасности оказания гуманитарной помощи и принятия антитеррористических мер.

«Обсуждение этих проблем и ситуации в Афганистане с заинтересованными странами, в том числе с Китаем и Россией, является многообещающим для установления мира и стабильности в Афганистане», — сказал он.

При этом Като не стал обсуждать подробности международного обсуждения сложившейся ситуации в Афганистане на уровне министерств которая должна состояться 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер опроверг заявление радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о взятии боевиками региона под контроль.