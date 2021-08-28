* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 19:05 — REGNUM В Афганистане в результате авиаудара США ликвидированы два боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба Пентагона.

«Могу подтвердить, что в результате атаки были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен», — заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор.

Отмечается, что потерь среди мирных граждан нет. В Пентагоне уточнили, что к настоящему времени из Афганистана эвакуировали 5,4 тыс. граждан США.

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Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вывозят своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из Афганистана, так как власть в этой стране перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Россию уже прибыли четыре самолёта Минобороны, забравшие из Кабула около 500 человек.