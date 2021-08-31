Кабул, , 11:52 — REGNUM Аэропорт в Кабуле, откуда ушли американские военные, вскоре заработает для гражданской авиации. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Nicholas Guevara. U.S. Central Command Public Affairs

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«Наша команда готовит (аэропорт) для гражданской авиации. В скором времени он будет готов», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что большая часть технического оборудования повреждена и талибы работают над ее восстановлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил, что американские войска не стали выводить из строя оборудование аэропорта Кабула. По его словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении работы воздушной гавани в короткие сроки.

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