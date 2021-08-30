Нью-Йорк, США, 30 августа 2021, 23:01 — REGNUM Совет Безопасности ООН принял резолюцию по положению в Афганистане, содержащую призыв к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасный выезд из страны всех желающих граждан.
В поддержку резолюции проголосовали 13 стран.
При этом Россия и Китай воздержались от голосования.
Принятая СБ ООН резолюция также подразумевает активизацию гуманитарных поставок в Афганистан.
Напомним, с 16 августа власть в Афганистане фактически находится в руках движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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