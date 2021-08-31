Кабул, , 06:54 — REGNUM Последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа, заявил представитель афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин на своей странице в Twitter.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня ночью в 00:00 по афганскому времени последний американский солдат покинул Афганистан», — подтвердил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о полном выводе войск США из Афганистана заявил глава американского Центрального командования генерал Кеннет Маккензи. Он отмечал, что Соединенные Штаты вывезли всех военных, а также дипломатов и гражданский персонал с афганской территории.

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