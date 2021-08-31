Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Вывод американского контингента из Афганистана прошёл очень удачно, сообщил 31 августа журналистам президент США Джо Байден.

У карты Афганистана (сс) The U.S. Army

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Назвав эвакуацию американцев из Афганистана «крайне успешной миссией», глава Штатов заявил, что этим Вашингтон обязан «невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих».

Кроме того, Байден похвалил американских «специалистов в сфере разведки» и дипломатов. Афганистан, отметил президент США, смогли покинуть 90% желавших того американцев.

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