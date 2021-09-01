Вашингтон, , 22:31 — REGNUM США и их союзники эвакуировали из Афганистана около 6 тыс. американских граждан и в общей сложности более 124 тыс. гражданских лиц, заявил 1 сентября глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга.

Ллойд Остин (сс)Senior Airman Perry Aston

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Генерал Фрэнк МакКензи, командующий центральным командованием США, ранее заявил, что США и союзники эвакуировали более 123 тыс. гражданских лиц и 6 тыс. американских граждан.

В день террористической атаки 26 августа в международном аэропорту Кабула, по словам Остина, американские войска и партнеры-союзники все же смогли отправить 89 спасательных рейсов и эвакуировать 12 500 человек в течение 24 часов.

Напомним, что США закончили эвакуацию из Афганистана 31 августа.