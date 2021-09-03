3 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию об объединении в Афганистане двух радикальных исламистских организаций.

Артур Савин, , 22:48 — REGNUM Информация о том, что террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединились к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с оппозицией в Афганистане, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Не получилось в Сирии, не вышло (пока) на Украине, зато в Афганистане пока получается. Управляемый хаос — это мечта американцев!» — указывает Dif O.

Многие пользователи пришли к выводу, что в Афганистане произошло то, к чему так стремились создатели других радикальных движений — они пытались объединить разрозненные силы террористов.

«То, что у американцев не получилось сделать в Сирии с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), удалось в Афганистане. Создано настоящее государство террористов!» — пишет Юлия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё это было организовано Соединёнными Штатами Америки, иначе как объяснить, что террористы начали объединяться на территории, которую контролировали американцы на протяжении 20 лет.

«Один американский продукт присоединился к другому такому же американскому продукту. На очереди афганская «оппозиция», которая, никто тут уже не удивится, тоже окажется американским продуктом», — написал Ганс С.

Часть людей уверена, что Вашингтон таким объединением сможет контролировать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имея своих агентов в «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Кто бы сомневался. А говорят ещё, что США ушли. Ага, конечно. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали США, значит, никуда они не уходили, просто поменяли имидж. США будут контролировать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), благодаря своим марионеткам среди других террористических организаций», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России) Noofa2401

Ряд пользователей указывает на то, что из Афганистана активно создают центр для объединения всех радикальных исламистских организаций.

«Афганистан превращается в новую террористическую Мекку. Вероятно, вскоре мы увидим присоединившихся к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вся эта толпа дружным строем двинется в Россию и Китай. Готовьтесь!» — обращается Кирилл О.

Нашлись и те, кто отмечают, что, смотря за событиями в Афганистане, невольно задумываешься о том, не мучают ли Байдена по ночам кошмары.

«Байден просто болен! Взял и вывел войска за неделю, вместо того, чтобы путём переговоров сделать так, чтобы это не выглядело бегством. Все хотели, чтобы американцы оттуда свалили и перестали терроризировать афганский народ. Однако попытка американцев задержаться в Кабуле не понравилась радикальным исламистам, которые и «поторопили» их, залив и американцев, и весь город кровью. И Байден ускорился. Очередной несменяемый американский политик, у которого руки по локоть в крови. Впрочем, для всех граждан США это считается «нормой», — считает Евгений П.

Напомним, 2 сентября силы сопротивления в Афганистане сообщили в Twitter, что террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединилась к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с оппозицией.