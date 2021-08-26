Москва, , 15:32 — REGNUM Все изъявившие желание покинуть Афганистан граждане России эвакуированы, заявил 26 августа посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек, — сказал Жирнов. — Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут».

По его словам, в Афганистане остаются еще порядка 100 человек, которые «пока не озвучивали какого-то коллективного желания об эвакуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.