Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Власти США почтят память погибших в результате взрывов в Кабуле, приспустив государственные флаги. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе пресс-конференции.

Флаг США U.S. Air Force

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Она отметила, что американский флаг над Белым домом и над всеми общественными зданиями будет приспущен в знак траура до заката 30 августа. Взрывы в столице Афганистана Псаки назвала «бессмысленным актом насилия».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в районе аэропорта в Кабуле произошло несколько взрывов, погибли 90 граждан Афганистана и 13 американских военнослужащих. По данным американской разведки, теракты осуществила террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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