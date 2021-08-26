* талибов — запрещённая в России организация

Лондон, , 09:04 — REGNUM Россия не торопится признавать власть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил в эфире телеканала BBC посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Андрей Келин Mid.ru

«Мы не спешим признавать или делать какие-либо политические шаги. Мы смотрим, что происходит», — сказал он.

Посол добавил, что Москва будет следить за ситуацией с правами человека в Афганистане, а также за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах, будет ли распространение наркотиков и преступности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва извлекла необходимые уроки из опыта Афганской войны, в которой участвовал советский контингент.

Назвав сложной сегодняшнюю ситуацию в Афганистане, Путин отметил, что Россия активно взаимодействуем с союзниками по ОДКБ по этой теме, а затем добавил:

«Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит».