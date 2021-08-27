Москва, , 14:29 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не планирует публичных заявлений по обстановке в Афганистане. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 27 августа журналистам.

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По словам Пескова, таких планов у президента нет, так как Россия не участвовала в возглавляемой США коалиции, которая действовала в Афганистане.

Силы США и их союзников находились в этой стране последние десятилетия. Вывод иностранных войск с афганской территории и спровоцировал «подобную ситуацию», добавил представитель Кремя.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Кабула произошла серия взрывов, погибли более ста человек. В Кремле осудили эти теракты.

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