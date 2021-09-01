Ташкент, , 11:09 — REGNUM В последние дни мы все с тревогой наблюдаем за событиями в соседнем Афганистане, мы выступаем за скорейшее установление мира и стабильности в этой стране. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 31 августа на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости.

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«Уверены, что Афганистан сможет стать мостом в укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии», — заявил президент.

По его словам, Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства во внутренние дела этой страны.

«Считаем чрезвычайно важным осуществление транзита власти в Афганистане с учетом общепризнанных норм международного права, мирным путем на основе национального консенсуса», — подчеркнул Мирзиёев.