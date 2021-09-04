Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Как минимум 100 эвакуированных афганцев заподозрили в связях с террористами власти США. Об этом 4 сентября сообщает телекомпания NBC.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Федеральные власти Соединённых Штатов проводят дополнительные проверки в отношении эвакуированных из Афганистана граждан в рамках мероприятий по предотвращению террористической угрозы. Таким проверкам подверглись около 10 тыс. граждан из числа 30 тыс. граждан Афганистана.

По результатам проверок были установлены как минимум сто человек, представляющих потенциальную угрозу из-за связей с террористическими радикальными группировками и организациями, в том числе с пришедшим к власти в Афганистане движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из подозреваемых в связях с террористами граждан двое будут отправлены в Косово, где будут проведены дополнительные проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выплатах, которые получат в США беженцы из Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Беженцы из Афганистана получат в США выплаты