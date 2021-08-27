* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:56 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющееся фактической властью в Афганистане, объявило жителям Кабула, что они должны сдать оружие, боеприпасы и принадлежащие государству автомобили, сообщает 27 августа телеканал 1TV.

Афганистан

На добровольное исполнение этого требования талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выделяют недельный срок. После его окончания обещано «принять меры».

Какими конкретно будут эти «меры», пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа власть в Афганистане фактически принадлежит движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До 31 августа военные США и их сателлиты контролируют аэропорт Кабула, через который вывозят иностранцев и пособников оккупационных властей.

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