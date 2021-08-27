Осло, , 12:20 — REGNUM После череды терактов в столице Афганистана 26 августа норвежское правительство более не может продолжать операцию по эвакуации людей, в том числе и своих граждан, из Кабула. Об этом стало известно вечером того же дня, передает телеканал RNK.

Норвегия

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Данную информацию уже подтвердили в министерстве иностранных дел Норвегии. В ведомстве отметили, что норвежское правительство не может теперь гарантировать безопасность осуществления полетов.

Людям, имеющим право на эвакуацию по линии правительства Норвегии, настоятельно рекомендуется искать более безопасное место и держаться подальше от района международного аэропорта в Кабуле.

Ожидается, что норвежское правительство займется вопросом эвакуации оставшихся лиц и свяжется с ними в ближайшее время.