Вашингтон, , 04:39 — REGNUM США после эвакуации из Кабула продолжат дипломатическую работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи. Об этом 30 августа сообщил журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Энтони Блинкен «По состоянию на сегодняшний день мы приостановили своё дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли нашу деятельность в Доху, в Катар».

По словам главы американской дипломатии, «это был предусмотрительный шаг», учитывая как нестабильность в сфере безопасности, так и политическую неопределённость в Афганистане.

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Блинкен проинформировал собравшихся, что работу по афганскому направлению в Катаре возглавит Иэн Маккари, который ранее занимал должность заместителя главы дипмиссии в Афганистане. Также глава Госдепа поблагодарил за работу временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона, который эвакуировался из Кабула с последним самолётом.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 граждан США, желающих покинуть Афганистан, остаются в указанной республике.

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