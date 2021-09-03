Лондон, , 02:46 — REGNUM Сумму в размере £20 млн ($28 млн) выделит Великобритания соседним с Афганистаном странам в качестве помощи по приему афганских беженцев. Об этом 3 сентября сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет о Пакистане, Иране, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении. Средства должны быть израсходованы на организацию убежищ и санитарно-технических сооружений.

В рамках помощи афганским беженцам Лондон также собирается перечислить еще £10 млн на счета ряда гуманитарных организаций, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября министерство иностранных дел ЮАР объявило, что республика временно отказывается размещать на своей территории беженцев из Афганистана.

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