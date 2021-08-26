Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом отложена американским президентом Джо Байденом на неопределённый срок, сообщает 26 августа Axios.

Нафтали Беннет The Israel Project

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Такое решение принято из-за трагических событий в Афганистане — гибели людей при взрыве в столице республики. Байден пока не может прервать необходимые консультации в связи со случившимся.

Встреча Байдена с Беннетом должна была состояться в 18:30 мск: глава израильского правительства находится в Вашингтоне. Пока его просят остаться в США.

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