Кабул, , 06:00 — REGNUM Посольство США в Афганистане вновь настоятельно рекомендует американцам избегать входов в кабульский аэропорт, а также не предпринимать попыток самостоятельно попасть на его территорию из-за сохраняющихся угроз безопасности. Об этом 27 августа сообщается на сайте посольства.

Посольство США в Кабуле USAID Afghanistan

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Дипломаты, как и двумя днями ранее, обращаются к американским гражданам с призывом «немедленно покинуть» территорию вблизи трёх контрольно-пропускных пунктов воздушной гавани столицы Афганистана. Характер угроз в сообщении дипмиссии не раскрывается.

Напомним, что число погибших в результате взрыва, прогремевшего 26 августа в аэропорту Кабула, превышает 200 человек. В основном это жители Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа, накануне взрывов вблизи кабульского аэропорта, посольство США уже обращалось к американским гражданам с подобным предупреждением.

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