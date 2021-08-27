Нью-Йорк, США, , 16:50 — REGNUM Все причастные к теракту в аэропорту Кабула должны быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в распространённом 27 августа заявлении Совета Безопасности ООН.

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«Члены Совета Безопасности строжайшим образом осуждают ужасающие атаки вблизи международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается важность привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров теракта, а также необходимость борьбы с терроризмом в Афганистане.

Согласно последним данным, в результате взрывов, произошедших 26 августа в аэропорту афганской столицы, погибли 170 человек, не менее 200 человек пострадали.

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