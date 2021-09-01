Вашингтон, 1 сентября 2021, 08:32 — REGNUM Власти Соединенных Штатов вывезут из Афганистана переводчика, который помог нынешнему американскому президенту Джо Байдену, попавшему в стране в 2008 году в затруднительное положение, и не смог покинуть афганскую территорию до ухода из страны войск США. Об этом 1 сентября заявила журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю… Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе. Именно это мы намерены сделать», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос.
Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что переводчик Мохаммед, в 2008 году помогавший спасти американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, которые попали в сложное положение после вынужденной посадки из вертолета в афганской долине во время снежной бури, не был эвакуирован США из Афганистана.