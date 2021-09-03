Вашингтон, , 20:14 — REGNUM США намерены расширить программу по размещению на территории страны беженцев из Афганистана. Об этом сообщил 3 сентября, глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ван Хёрк.

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«Мы работаем над тем, чтобы увеличить число эвакуированных, которые прибудут в Соединённые Штаты, как минимум до 50 тысяч человек», — сказал он.

Генерал сообщил, что на сегодняшний день США приняли на своей территории 25,6 тысячи афганских беженцев, все они обеспечены жильём, водой и продовольствием, а также необходимой медицинской помощью.

Ранее СМИ со ссылкой на Госдепартамент сообщили, что каждый беженец из Афганистана получит в США выплату в размере $2275.

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