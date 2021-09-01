Вашингтон, 1 сентября 2021, 22:19 — REGNUM Соединенным Штатам «возможно» придется координировать с Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будущие контртеррористические удары в Афганистане против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или других группировок. Об этом 1 сентября заявил на брифинге генерал армии США Марк Милли.
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По словам Милли, Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является «безжалостной» группировкой, и «изменится ли она или нет, еще предстоит увидеть».
Он добавил: «На войне вы делаете то, что должны делать, чтобы снизить риск для миссии и сил, а не то, что вы хотели бы делать».
При этом генерал отказался «делать логические скачки» в сторону будущего.
Напомним, что накануне, 31 августа, США закончили эвакуацию войск из Афганистана.