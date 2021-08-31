Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Военные США перед уходом из Афганистана демилитаризовали оборудование и привели его в негодность, сказал 31 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает Politico.

Оружие в США

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Издание отмечает, что видеокамеры зафиксировали, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пробрались на склад с оборудованием и самолетами после ухода американских войск.

«Они могут осматривать все, что захотят. Они могут смотреть на них, они могут ходить вокруг, но они не могут летать на них. Они не могут управлять ими. Мы позаботились о том, чтобы демилитаризировать, сделать непригодным для использования все оборудование, которое находится в аэропорту — все самолеты, все наземные машины. Единственное, что мы оставили в рабочем состоянии, это несколько пожарных машин и погрузчиков, чтобы сам аэропорт мог продолжать функционировать», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, юоевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, стреляли в воздух в ознаменование ухода американских войск из страны. Такую видеозапись опубликовал журналистАлександр Коцв своём телеграм-канале.

Американские войска официально покинули Афганистан к 31 августа.