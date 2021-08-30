Минск, , 12:33 — REGNUM В реакции на дестабилизацию Афганистана и угрозы для постсоветского пространства позиции ШОС и ОДКБ должны быть едины. Об этом 30 августа заявил Александр Лукашенко во время переговоров с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Афганистан (сс) DVIDSHUB

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Лукашенко рассказал о состоявшемся утром 30 августа телефонном разговоре с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, отметив: «Полчаса он, как ближайший друг, рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками».

Посол Таджикистана услышал также, что его стране «границу надо укреплять» с Афганистаном. По мнению Лукашенко, она и при СССР «была сложной». Он также сообщил, что собирается с визитом в Таджикистан, руководство которого обладает по проблеме регионального кризиса «большей информацией, чем США, которые непосредственно там работают».

«Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде. Это непростой район, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины, — заявил Лукашенко. — Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты».