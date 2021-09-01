1 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили кадры с вертолётом, который кружит с трупом над Афганистаном.

Светлана Рыбина, , 09:02 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено, как в Афганистане американский боевой вертолёт Blackhawk кружит над населённым пунктом с подвешенным к борту человеком, вызвала реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 1 сентября в социальной сети Facebook.

Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk SSGT SUZANNE M. JENKINS, USAF

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«А чего ждали люди, когда в Афганистане остались властвовать радикальные исламисты? Подобные вертолёты с трупами — очевидная и ужасная акция устрашения населения. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показывают населению, что с ними шутки плохи!» — указывает Иван Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что именно таких шокирующих кадров и стоило ожидать, когда США оставили Афганистан на съедение террористам.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь похожи на каких-то типичных злодеев из американских боевиков. Немотивированное насилие, которое напыщенно пытаются демонстрировать. Вот только Брюс Улисс на вертолёте спасать никого не прилетит. Да и вертолёт уже в руках злодеев», — пишет Пётр Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что новые власти Афганистана имеют полное право делать на территории своей страны всё, что они считают нужным.

«Несмотря ни на что, главное, чтобы всё в Афганистане наконец-то было по закону, а не как при американцах — по понятиям. Можно подумать, что советские войска в Великую Отечественную войну не вешали предателей за измену Родине. Даже в США есть смертная казнь», — отмечает Tre P.

Афганцы и солдаты вооруженных сил США в аэропорту Кабула (сс) Lance Cpl. Nicholas Guevara

Часть людей считает, что такие ужасные акции не идут на пользу афганским боевикам, которые пытаются установить хотя бы какие-то взаимоотношения с правительствами соседних стран.

«Это может быть провокацией против «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Им сейчас меньше всего нужны такие акции устрашения. Началось демонизирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас все англосакские помойки начнут дудеть, как там всё ужасно», — считает Владимир А.

Ряд пользователей указывает на то, что не только «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимаются подобными античеловеческими акциями устрашения, но и вполне себе легальные власти других государств.

«А чем эти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хуже, к примеру, саудитов, отрезающих головы и в кислоте растворяющих людей на территории своих посольств в европейских странах? Мне кажется, что это всё одно и то же, просто кто-то запрещён, а кто-то нет», — поделился своим мнением Андрей З.

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Нашлись и те, кто отмечают, что американские войска, после своего ухода, судя по всему, оставили боевикам не только вооружение и технику, но и специалистов, которые должны управлять, к примеру, вертолётами.

«Почему никто не задался вопросом о том, кто пилотирует этот вертолёт? Кто научил этого «дитя гор» управлять вертолётом? Настоящие талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только начальную школу заканчивают (и то далеко не все). Американцы до фига техники там оставили, может, пилотов тоже?!» — задаётся вопросом Елена У.

Напомним, 31 августа в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Афганистане американский боевой вертолёт Blackhawk кружит над населённым пунктом с подвешенным к борту человеком.