Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Побывать в зоне Персидского залива по вопросам беженцев из Афганистана намерен американский министр обороны Ллойд Остин, сообщил он журналистам 1 сентября.

Ллойд Остин (сс)Senior Airman Perry Aston

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Отметив, что эвакуированных афганцев нужно переправлять из временных пристанищ на промежуточные базы в Персидском заливе и в Европе, Остин сказал, что намерен посетить ближневосточный регион после 6 сентября.

Он пояснил, что поедет, чтобы поблагодарить «партнёров там, которые так помогли и дали пристанище мирным афганцам».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 августа, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане остаются более сотни желающих уехать граждан Штатов.

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