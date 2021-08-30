Москва, , 12:20 — REGNUM Российская сторона на постоянной основе контактирует с соседними с Афганистаном странами по вопросу беженцев, количество которых может дойти до сотен тысяч. Об этом 30 августа рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Беженцы Delfi.ee

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«Ситуация постоянно эволюционирует. Могу сказать, что мы находимся в постоянном контакте с теми государствами, которые непосредственно граничат с Афганистаном», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Также Лукьянцев уточнил, что этот вопрос крайне сильно волнует соседние с Афганистаном страны и в первую очередь — Таджикистан и Узбекистан.

При этом уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека добавил, что число потенциальных афганских беженцев может доходить до сотен тысяч и подчеркнул, что у этой задачи непростое решение, в связи с чем сложно давать какие-либо прогнозы в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одна из пяти ракет, выпущенных утром 30 августа в направлении аэропорта Кабула, попала на территорию воздушной гавани.