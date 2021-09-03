Варшава, , 15:35 — REGNUM В Словении под Любляной проходит неформальный саммит глав дипломатий стран Европейского союза, посвященный ситуации в Афганистане. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба МИД Польши.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что министры иностранных дел стран ЕС достигли консенсуса в том, что Брюссель нуждается в дипломатическом представительстве в Кабуле.

«Безусловно, Евросоюз нуждается в дипломатическом представительстве в Кабуле, которое должно появиться настолько быстро, насколько это позволит ситуация с безопасностью. ЕС ожидает от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдения прав человека и международного права — это требования, о которых мы должны все время напоминать», — сказал во время своего выступления министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

В то же время глава польского МИД отметил, что признание правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) Европейским союзом, «вероятно будет отложено на далекое будущее».