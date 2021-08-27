* талибов — запрещённая в России организация

Париж, , 10:34 — REGNUM Франция стремится эвакуировать из Афганистана максимальное число граждан, которым может грозить опасность со стороны радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в стране. Об этом 27 августа в интервью радиостанции Europe 1 заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

Клеман Бон Diplomatie.gouv.fr

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Он пояснил, что речь идёт о тех, кто «помогал Франции и её союзникам».

«Мы уже вывезли с начала эвакуации около 3 тыс. человек», — привёл цифры представитель внешнеполитического ведомства.

Бон также не исключил, что операция по эвакуации граждан из Кабула, возможно, не завершится в пятницу вечером и продолжится.

В дипведомстве отметили, что Франция не ожидает потока афганских беженцев в Европу, поскольку границы Афганистана закрыты.

Госсекретарь при французском МИД добавил, что Франция рассчитывает, что в состав будущего правительства Афганистана войдут не только представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и «другие силы».

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Что касается признания Францией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то, по словам Бона, этот «вопрос не стоит».

«Мы знаем их прошлое», — пояснил госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что операция Франции по эвакуации из Афганистана будет продолжаться до вечера 27 августа.