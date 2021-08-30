Лондон, , 21:24 — REGNUM Бойцы спецподразделений сил безопасности Афганистана могут быть приняты на службу в состав британской армии, сообщает 30 августа телеканал CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве Британии.

Британские гвардейцы Arpingstone

По утверждению источника, эту инициативу уже поддержали некоторые британские парламентарии из правящей Консервативной партии.

«Предложено разрешить сотням афганцев, прошедших интенсивное обучение британскими инструкторами спецназа, службу в армии либо в составе отдельного подразделения, либо с распределением среди других подразделений», — цитирует сообщение источника телеканал CNN.

Ранее, 28 августа, министерство обороны Британии сообщило о завершении эвакуации из Афганистана британских военных, подданных королевства и «входящих в группу риска» афганцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* начали летать на брошенных американцами вертолётах UH-60 Black Hawk