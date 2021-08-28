Киев, , 19:55 — REGNUM Украинские силовики, разведчики и дипломаты при эвакуации граждан из Афганистана «провели блестящую работу». Об этом 28 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня на Украину прибывает еще около 360 эвакуированных из Афганистана украинцев и граждан других стран, — написал Зеленский. — Наши военные, разведчики и дипломаты провели блестящую работу».

По его словам, Украина в тяжелые времена «не оставляет своих граждан в беде и помогает другим».

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил журналистам, что 28 августа на Украину прибудут три самолета, на борту которых находятся эвакуированные из Афганистана.

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