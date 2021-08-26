Вашингтон, , 18:26 — REGNUM В районе международного аэропорта Кабула произошло два взрыва, среди пострадавших есть американцы, сообщил 26 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, пострадавшие есть как среди американцев, так и среди местных гражданских лиц.

«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey был результатом комплекса атак, в результате которых есть пострадавшие среди американцев и мирного населения», — написал Кирби.

При этом он уточнил, что второй взрыв произошел рядом с отелем Baron, находящегося рядом с местом первого взрыва.

Напомним, на данный момент известно, что при взрывах в Кабуле погибли 13 человек, еще не менее 50 пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон созвал чрезвычайный комитет правительства после взрывов в Кабуле