Москва, , 01:56 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала предположение о том, что американские власти владели данными о расположении в Афганистане структур террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственной за теракты в Кабуле. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мария Захарова «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)!!!»

Такими словами официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление президента США Джо Байдена об отданном им приказе готовить удары по объектам и руководству ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после терактов в аэропорту афганской столицы.

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Напомним, что Байден заявил о намерении нанести удары возмездия «с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден приказал разработать оперативные планы по нанесению ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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