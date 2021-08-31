* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 13:25 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли практически без боя установить контроль над Афганистаном в немалой степени благодаря культурной специфике региона. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24».

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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«Что касается отношения к врагам, прежде всего чужеземцам, то в соответствии с Пуштунвалай (неписанный кодекс чести пуштунских племён — прим.), даже врага нельзя сразу убивать, если он оказался на твоей территории. Его обязательно надо обогреть, накормить, но когда он окажется за пределами жилища или территории, на него можно спустить собак или убить», — заявил Шкирандо.

«Поэтому афганцам сравнительно легко воплотить в жизнь неписанный закон чести, и практически без боя взять практически весь Афганистан», — указал он.