Кабул, , 10:43 — REGNUM В Афганистане боевики радиального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершили все необходимые процедуры для объявления о новом составе правительства. Об этом 6 сентября сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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На мероприятие по случаю объявления состава правительства страны радикальные исламисты направили приглашение Турции, Китаю, России, Ирану, Пакистану и Катару.

По словам собеседника агенства, лидер движения «останется на своем посту» и будет «контролировать правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным источников, главой правительства Афганистана вероятно станет лидер политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар. По данным агентства Reuters, в состав правительства также войдут сын первого лидера организации муллы Омара мулла Якуб и представитель организации в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.