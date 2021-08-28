Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Грузия помогла странам Евросоюза провести эвакуацию своих граждан из Афганистана. Об этом 28 августа сообщил посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель в соцсети Twitter.

Карл Харцель

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«Спасибо, Грузия, за вашу крепкую поддержку эвакуации из Кабула, которая позволила странам-членам ЕС быстро и безопасно осуществить транзит через аэропорт Тбилиси», — написал дипломат.

Грузия предоставила инфраструктуру аэропорта в Тбилиси для стран НАТО, которые разместили там свои транспортные самолёты. Кроме того, грузинское правительство дало согласие на размещение в стране беженцев из Афганистана, которые работали в международных организациях.

Стоит отметить, что из Кабула продолжается эвакуация людей в связи с тем, что контроль почти на территории всей страны взяли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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