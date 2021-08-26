Киев, 26 августа 2021, 13:55 — REGNUM Власти Украины продолжат возвращение своих граждан из Афганистана, заявил 26 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, сейчас, учитывая «эффективность действий Украины, Киеву поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолёты Ил-76 и Ил-62 военно-транспортной авиации ВКС России с эвакуированными из Афганистана.
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На борту Ил-76 находятся около 100 эвакуированных, в основном граждан России афганского происхождения. Все прилетевшие в настоящее время готовятся пройти пограничный контроль.