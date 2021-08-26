Киев, , 13:55 — REGNUM Власти Украины продолжат возвращение своих граждан из Афганистана, заявил 26 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел быть вывезенным», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, сейчас, учитывая «эффективность действий Украины, Киеву поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить также их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали».

«Есть много трудностей, приоритет мы всегда будем предоставлять гражданам Украины», — отметил он, добавив, что в Афганистане находятся порядка 90 граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолёты Ил-76 и Ил-62 военно-транспортной авиации ВКС России с эвакуированными из Афганистана.

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На борту Ил-76 находятся около 100 эвакуированных, в основном граждан России афганского происхождения. Все прилетевшие в настоящее время готовятся пройти пограничный контроль.