* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Министерство обороны США заявило, что американские вооруженные силы провели спецоперацию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана. Об этом сегодня, 28 августа, сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

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По словам Урбана, был ликвидирован боевик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по данным Пентагона, был причастен к организации взрывов в Кабуле. Уточняется, что террорист был ликвидирован с помощью беспилотного летательного аппарата. Есть ли погибшие среди гражданского населения — не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы прогремели 26 августа рядом с аэропортом Кабула, из которого проводится эвакуация американских военных и гражданских специалистов, участвовавших в миссии НАТО в Афганистане, а также афганцев, которые служили проамериканскому марионеточному правительству и сотрудничали с США. Погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты отомстят за эти взрывы и дал американской армии всю полноту действий для операций против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана.