Вашингтон, 30 августа 2021, 18:17 — REGNUM По меньшей мере 34 афганских ребенка прибыли в США без родителей за время эвакуации из Афганистана, сообщает 30 августа CBS со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
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Только некоторые из них воссоединились с членами семьи в США.
Дети без сопровождения попали под опеку Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, под чьим ведомством находятся приюты для несовершеннолетних.
Напомним, что США пообещали вывести войска из Афганистана к 31 августа. Таким образом, у США остается менее 20 часов до окончания эвакуации из аэропорта Кабула.