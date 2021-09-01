Москва, , 06:46 — REGNUM Провалом выглядит визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон из-за вывода войск США из Афганистана, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 31 августа в своем телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совсем затерялся визит Зеленского в США», — отметил сенатор.

По мнению парламентария, американская администрация занята не поддержкой малоинтересной для нее Украины, а решением других проблем.

«По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом. Все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой «афганского синдрома» в США и выглядит как провал. Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее…», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Алексей Пушков оценил сомнения президента Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Сенатор считает, что глава республики выразила позицию по отношению к Киеву, которой придерживаются в Североатлантическом альянсе, но официально не разглашают.

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