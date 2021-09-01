Москва, , 13:30 — REGNUM Афганистан пока остаётся территорией, откуда исходит угроза терроризма. Не исключено, что террористы могут перейти границы сопредельных стран под видом беженцев, заявил 1 сентября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он напомнил, что группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себе ответственность за взрывы в аэропорту Кабула 26 августа. Её деятельность существенно влияет на обстановку в Афганистане.

«Террористическая угроза с территории Афганистана пока сохраняется», — сказал Моргулов РИА Новости.

Он усомнился в том, что названная террористическая группировка откажется от идеи построения всемирного халифата, а её боевики сложат оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что пришедшие к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не пойдут на переговоры с сопротивлением, их цель — «поставить на колени весь Афганистан».

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