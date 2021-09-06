* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:10 — REGNUM Во время взятия радикальным движением «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) северной афганской провинции Панджшер не пострадал ни один мирный житель. Об этом 6 сентября заявил представитель талибов (организация, детальность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид, передаёт телеканал Sky News.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

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«Муджахид заявил, что в результате захвата Панджшера не было жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении телеканала.

При этом ранее представитель движения «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) заявил, что при штурме провинции Панджшер было убито «несколько человек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин пока не подтвердил получение приглашения от представителей радикального движения «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) принять участие в мероприятии, посвящённом объявлению состава нового правительства Афганистана.