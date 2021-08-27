* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Президент США Джо Байден приказал разработать оперативные планы ударов по нанесению ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он сообщил 26 августа на брифинге в Белом доме.

Джо Байден Gage Skidmore

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Такие действия, по его словам, станут ответом на взрывы в Кабуле, в результате которых погибли по меньшей мере 13 американских граждан.

«Я приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане» (). Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», — сказал президент США.

Байден заявил также, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не помогали боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в организации теракта в Кабуле и не будут им содействовать в будущем.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джо Байден заявил о развитии ситуации в Афганистане по наихудшему сценарию. В результате взрывов 26 августа в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 90 человек, ранения получили сотни людей. Точное число жертв устанавливается.

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