* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 13:35 — REGNUM Приход «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане является де-факто свершившимся процессом, заявил 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Он напомнил, что Москва до сих пор не признала радикальное движение и очень внимательно отслеживает развитие ситуации.

«Действительно, мы считаем, что доминирование движения в Афганистане, то есть де-факто его приход к власти и взятие «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия будет внимательно отслеживать дальнейшие шаги движения по обеспечению безопасности граждан республики и российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.