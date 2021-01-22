Берн, 22 января, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Пять пожилых жителей Швейцарии умерли после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer, сообщает 22 января швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

По утверждению регулятора, их смерть не связана с вакцинацией и вызвана сопутствующими заболеваниями.

Уточняется, что на сегодняшний день Swissmedic получил 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на вакцинацию.

«Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», — поясняется в заявлении Swissmedic.