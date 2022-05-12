Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Ульяновской области в период майских праздников зарегистрировано девять лесных пожаров, причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, с начала мая потушили девять лесных пожаров, общая площадь возгорания составила 11,94 га.

«Ущерб лесному фонду не причинён. В семи случаях пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём жителями и два случая — из-за перехода огня в лес с земель иных категорий», — приводится заявление министра природы Ульяновской области Гульнары Рахматулиной .

В ведомстве напоминают, что в регионе объявлен пожароопасный сезон и запрещено разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков. Все лесопожарные формирования находятся в режиме повышенной готовности. Патрулирование лесных участков проводят как специалисты, так и при помощи системы космического мониторинга.

Отметим, ранее управление МЧС заявляло, что в первую декаду мая в Ульяновской области произошло 32 ландшафтных пожара, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены пять человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая власти ульяновские заявляли, что с 1 марта огнём пройдено более 109 гектаров земли. Регулярно стали регистрировать возгорания сухой травы.

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